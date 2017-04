Pubblicate nuove immagini di Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory

ha pubblicato oggi nuove immagini di, prossimo episodio della seriein uscita in Europa nel 2018 su PlayStation 4 e Vita.

Per dimostrare la sua innocenza, Keisuke Amazawa deve diventare un nuovo membro di Hudíe, un gruppo di hacker, che è solito incontrarsi in un Internet café a Ikebukuro per risolvere ogni genere di problema nel mondo digitale. Da lì, Keisuke Amazawa potrà accedere a siti web underground e accettare un’ampia varietà di richieste (oltre a sbloccare molte nuove missioni interagendo con i vari NPC) per diventare il miglior hacker e risolvere i misteri digitali.



Grazie alle capacità dei Digimon, la nuova generazione di hacker può sfruttare diverse abilità di hacking per superare misure di sicurezza o supportare i membri di Hudíe, come Erika Mishima, una geniale ragazza che ha acquisito dei misteriosi poteri in seguito a un incidente. Il conflitto tra gli hacker diventerà ancora più intenso soprattutto quando Fey, il leader del più grande gruppo di hacker chiamato Zaxon, userà Hudíe per sbarazzarsi degli hacker che interferiscono con i suoi affari.