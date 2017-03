Pubblicate nuove immagini di Dragon Quest XI: In Search of Departed Time

A seguito del coverage pubblicato nei giorni scorsi su Weekly Jump,ha pubblicato oggi una nuova serie di screenshot di, tratti dalle versioni PlayStation 4 e Nintendo 3DS.

Le immagini permettono di dare uno sguardo approfondito alle ambientazioni e ai principali personaggi dell'avventura. Il publisher inoltre ha diffuso anche una breve sinossi di Dragon Quest XI: "In DQ 11 i giocatori vestiranno i panni di un sedicenne cresciuto nel villaggio Ishi. Reincarnazione dell'eroe che salvò il mondo in passato, il giovane si reca da Re Delcadar, dove scoprirà di essere figlio del demonio. Quale sarà il suo destino?"

Ricordiamo che Dragon Quest XI: In Search of Departed Time sarà disponibile in Giappone nel corso del 2017 su PlayStation 4 e Nintendo 3DS, una versione per Switch è attualmente in fase di sviluppo.