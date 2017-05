ha pubblicato una serie di nuove immagini di, riedizione di, in arrivo a luglio su PlayStation 4.

Le immagini permettono di dare uno sguardo approfondito alle ambientazioni, ai personaggi e al combat system del gioco. Ricordiamo che questa riedizione presenta grafica a 1080p, nuovi dungeon da esplorare, dialoghi parzialmente riscritti e un miglior bilanciamento del gameplay.

Il titolo uscirà in Europa il prossimo 11 luglio in esclusiva su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Final Fantasy XII The Zodiac Age.