Come ormai saprete, è stato confermato in giornata il rinvio della data di lancio di, simulatore di combattimenti aerei ora in arrivo su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.

Per indorare la pillola, Bandai Namco ha da poco pubblicato due nuovi screenshot dedicati al gioco, con cui possiamo avere una piccola anteprima di quello che ci aspetta in vista dell'E3 2017: la compagnia giapponese ha infatti confermato che durante l'evento losangelino verranno mostrate nuove sequenze tratte dalle missioni della campagna principale del titolo.

Ace Combat 7 Skie Uknown uscirà nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.