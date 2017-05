Pubblicate le prime immagini concept di System Shock 3

hanno diffuso tramite le pagine di Polygon le prime immagini concept di, terzo episodio della serie da non confondersi con, attualmente in fase di sviluppo presso

Warren Spector si sta occupando della produzione di System Shock 3, collaborando con Otherside Entertainment allo sviluppo del terzo capitolo della serie. Il gioco è attualmente previsto su PC e console non meglio specificate, anche la finestra di lancio è avvolta nel mistero, il team punta a pubblicare il titolo per la fine del 2018. Starbreeze Publishing si occuperà di pubblicare System Shock 3 in formato retail e digitale, restiamo in attesa di ulteriori dettagli.