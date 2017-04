ha pubblicato le prime immagini dinuovo gioco di basket arcade con licenza ufficiale della National Basketball Association che riprende la filosofia alla base di titoli comeed

Il gioco proporrà un roster aggiornato con atleti provenienti da tutte le trenta squadre NBA, contenente anche vari campioni del passato. Confermato anche il supporto per in multiplayer in locale e online, con tornei che verranno organizzati a cadenza regolare.

NBA Playgrounds uscirà a maggio in formato digitale su PlayStation 4, PC, Xbox One e Switch, in vendita al prezzo di 19,99 dollari/euro.