Pubblicate le prime immagini di Nobunaga's Ambition: Taishi

Dopo l'annuncio arrivato nel corso della giornata di ieri,ha oggi pubblicato la prima galleria di immagini tratte da, nuovo capitolo della serie strategica in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Gli screenshot, che trovate in chiusura di articolo, ci introducono quindi ai personaggi e alle ambientazioni che vedremo all'interno del titolo. Tenete a mente, però, che la qualità delle immagini non è ottimale, essendo queste scannerizzate.

La compagnia nipponica ha inoltre diffuso alcuni dettagli sul gioco, affermando di aver lavorato duramente per implementare una I.A. molto più sviluppata in questo nuovo episodio, cosicché il compito del giocatore non si limitasse a conquistare il maggior quantitativo possibile di territori.

Le mappe di gioco, inoltre, saranno cento volte più ricche di dettagli rispetto a quanto abbiamo visto in passato.

Nobunaga's Ambition: Taishi uscirà durante il prossimo inverno in Giappone su PC, PS4 e Switch; rimaniamo in attesa di conoscere la data di debutto europea.