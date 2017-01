Pubblicati i calendari per la maratona benefica di Awesome Games Done Quick 2017

Con l’inizio del nuovo anno, torna un evento divenuto ormai tradizione: la maratona 2017 di Awesome Games Done Quick. Nel corso di questo avvenimento, diversi speedrunner si cimenteranno nel completare i loro titoli preferiti nel minor tempo possibile, con lo scopo di aiutare la Prevent Cancer Foundation.

L’organizzazione ha reso pubblici i calendari della manifestazione, che si svolgerà dall’8 al 15 gennaio a Herndon, presso il Washing Dulles Airport Hotel. Non mancheranno le speedrun di giochi che sono divenuti un simbolo per Awesome Games Done Quick, come The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Ape Escape 2, Borderlands e molti altri. Troverete certamente qualcosa che incontra i vostri gusti tra una delle maratone proposte nel programma, consultabile seguendo questo collegamento.

L’evento sarà visibile attraverso il suo canale ufficiale di Twitch, e le donazioni effettuate aiuteranno Prevent Cancer Foundation. Awesome Games Done Quick, nel corso di 14 maratone ed eventi, ha raccolto più di 8 milioni di dollari da destinare in beneficenza, un valido motivo per seguire e supportare questa annuale tradizione.