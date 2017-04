Pubblicati nuovi inquietanti screenshot per Outlast 2

Lo studio canadeseha pubblicato oggi una vasta galleria di screenshot tratti direttamente dal gameplay del terrificante, nuovo capitolo della serie horror disponibile da domani su PC, PS4 e Xbox One. Le immagini ci permettono di intuire le cupe ambientazioni del gioco e la tensione che traspare da esse.

Potete trovare gli screenshot riportati nella galleria in calce alla notizia, lasciandovi alla visione ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato il trailer di lancio ufficiale per Outlast 2, che potete vedere seguendo questo link. Segnaliamo inoltre che che questa sera alle 21:00 andrà in onda la puntata pilota della (dis)Comfort Zone di Outlast 2 con Francesco, Morlu e Todd.