Pubblicati i primi screenshot per Monkey King Hero is Back The Game

Come vi abbiamo riportato ieri,e lo studio di sviluppo cinesehanno annunciato, videogioco tratto dall'omonimo film d'animazione del 2015 diretto da Tian Xiao Peng.

Oggi sono stati pubblicati i primissimi screenshot del titolo in alta definizione, che vi proponiamo nella galleria in calce alla notizia. Monkey King Hero Is Back The Game è stato descritto come un titolo ad alto budget che comprenderà anche una modalità per PlayStation VR. Al momento il gioco non dispone di una data di lancio ufficiale, e non è stata nemmeno confermata la sua pubblicazione in territorio occidentale.

Lasciandovi alla visione degli screenshot, vi ricordiamo che a questo indirizzo potete vedere il trailer di lancio per l'esclusiva PlayStation 4.