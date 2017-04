Pubblicati quattro nuovi video tutorial di Puyo Puyo Tetris

: Diventare un esperto diè essenziale se vuoi primeggiare nella competizione in. Se pensi di essere bravo, puoi diventare ancora più abile con questi nuovi video tutorial creati da Phong Tran.

Seriamente, c’è molto da imparare. Ci sono diversi metodi e combo per raggiungere il più alto livello di maestria in Tetris. Puoi metterti alla prova anche subito, perchè la demo di Puyo Puyo Tetris è scaricabile ora dal Nintendo eShop. Puyo Puyo Tetris sarà disponibile in America (25 Aprile) e in Europa (28 Aprile) per PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione PS4 sarà disponibile solo in formato fisico al prezzo di €29.99 mentre per Switch sarà pubblicato in versione fisica e digitale al prezzo di €39.99.