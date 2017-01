Pubblicato il filmato d'apertura di Accel World VS Sword Art Online

ha pubblicato il filmato introduttivo di, attesissimo crossover tra le due serie. Il video introduce anche il brano S×W -Soul World- di Kotoko e Luna Haruna.

Accel World VS Sword Art Online Millennium Twilight sarà un action RPG di stampo tradizionale, che presenterà personaggi, ambientazioni e situazioni tratte dalle serie Accel World e Sword Art Online. Il lancio è previsto per il 16 marzo in Giappone, nei formati PlayStation 4 e Vita, nessuna conferma al momento riguardo il possibile arrivo del gioco in Occidente.