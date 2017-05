ha pubblicato il filmato d'apertura di, nuova avventura con protagonista il celebre detective, attualmente in fase di sviluppo per Nintendo 3DS.

Il 2017 segnerà il trentesimo anniversario della serie, molto popolare in Giappone e capace di riscuotere un discreto successo anche in Occidente. Per l'occasione, Arc System Works pubblicherà Jake Hunter Ghost of the Dusk, il titolo sarà disponibile dal 31 agosto in Giappone su Nintendo 3DS, al momento non ci sono invece dettagli più precisi riguardo una possibile pubblicazione in Europa e Nord America.