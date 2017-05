hanno pubblicato il filmato d'apertura di, versione console dell'omonimo picchiaduro già uscito nelle sale giochi giapponesi.

Under Night In-Birth Exe:Late[st] include i nuovi personaggi giocabili Enkidu e Wagner, modalità Tutorial e Missioni e un miglior bilanciamento del gameplay e delle abilità di alcuni lottatori. Il gioco sarà disponibile in Giappone dal 20 luglio in formato retail e digitale per PlayStation 4, solo digitale su PlayStation 3 e Vita. Nessuna notizia riguardo un possibile debutto in Occidente.