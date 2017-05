Pubblicato il full trailer di LEGO Marvel Super Heroes 2

Dopo il breve teaser pubblicato in concomitanza con l'annuncio del gioco,ha oggi diffuso il full trailer di, titolo in via di sviluppo pressoe in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch il prossimo 17 novembre.

"L'immensa selezione di nuovi personaggi tratti dall'universo Marvel, inclusi grandi classici rivisitati, di certo soddisferà tanto i fan LEGO quanto quelli Marvel, e riuscirà ad appassionare anche chi si avvicina alla serie per la prima volta”, ha commentato in seguito all'annuncio del gioco Tom Stone, amministratore delegato di TT Games.

Fra i personaggi già confermati all'interno di LEGO Marvel Heroes 2 abbiamo Spider-Man, Thor, Hulk, I Guardiani della Galassia, Pantera Nera, Capitan Marvel, Doctor Strange, Green Goblin, Kang il Conquistatore nel ruolo di antagonista e altri ancora.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che LEGO Marvel Superheroes arriverà il 17 novembre su PC, PS4, Xbox One e Switch.