Pubblicato un nuovo artwork di Final Fantasy VII Remake

Durante la cerimonia per il trentesimo anniversario diha pubblicato una nuova key art di, attesissima riedizione del settimo capitolo della saga, uscito originariamente nel 1997 su PlayStation.

Purtroppo il publisher non ha diffuso ulteriori dettagli in merito al remake di FF VII, Tetsuya Nomura ha più volte confermato che maggiori informazioni sul gioco arriveranno nel corso del 2017, attualmente il titolo è stato annunciato solamente su PlayStation 4 ma secondo alcuni rumor potrebbe arrivare anche su Xbox One. Restiamo in attesa di conferme o smentite.