Pubblicato un nuovo concept art di The Legend of Zelda Breath of the Wild

Attraverso la pagina Facebook ufficiale del gioco,ha condiviso un concept art inedito di, nuovo episodio della serie in uscita il 3 marzo su Wii U e Switch.

L'immagine mostra il concept di un edificio apparso nel trailer Life in Ruins, pubblicato lo scorso mese di dicembre in occasione dei Game Awards 2016. Ricordiamo che in attesa dell'uscita del gioco, Nintendo ha deciso di scontare (fino al 9 febbraio) tutti i giochi di Zelda presenti sull'eShop, sarà dunque possibile acquistare a prezzi ridotti titoli come The Legend of Zelda Twilight Princess HD, The Legend of Zelda Tri Force Heroes e Hyrule Warriors, solamente per citarne alcuni.