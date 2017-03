Pubblicato un nuovo esplosivo trailer di FlatOut 4 Total Insanity

ha pubblicato un nuovo trailer di. Sviluppato da, il nuovo capitolo del franchise ispirato ai Demolition Derby sarà disponibile dal 17 marzo nelle versioni per PlayStation 4 e Xbox One, in pre-ordine già dalla giornata di oggi.

Il nuovo trailer di FlatOut 4: Total Insanity rivela interessanti informazioni specifiche sulle nuove modalità di gioco. Grazie ad un sistema di gestione dei danni al veicolo preciso e articolato, ad esempio, sarà possibile vedere il proprio bolide esplodere in aria o deformarsi in seguito ad un duro impatto. Non solo: il leggendario Stunt Mode regalerà momenti di vero piacere, sia che abbiate l’animo gentile di un giocatore di golf o il tremendo desiderio di radere al suolo un intero castello.