Pubblicato un nuovo Story Trailer di Torment: Tides of Numenera

hanno pubblicato un nuovo trailer di, successore tematico di uno degli cRPG più acclamati di tutti i tempi, in arrivo a fine febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Questo Story Trailer racconta la tradizione che porta fino al momento in cui i giocatori iniziano la loro odissea nei panni dell’Ultimo Castoff, l’effetto collaterale in carne e sangue della megalomane divinità conosciuta come Changing God. Un miliardo di anni nel futuro un uomo ha trovato il modo di ingannare la morte. Affamato di conoscenza e saggezza, voleva lasciare un segno indelebile nella storia. Nella sua ricerca di eternità, scoprì un’antica tecnologia – Numenera – che gli consentiva di trasferire la sua autocoscienza in un corpo da lui progettato. Diventò, così, noto come il Changing God.

Nel tentativo di sfuggire alla morte, il Changing God ha inavvertitamente risvegliato una terribile, antica bestia conosciuta con il nome di The Sorrow – un terrificante, potente guardiano dell’equilibrio intenzionato a distruggere il Changing God e tutti i suoi Castoffs. É a questo punto che i drammatici eventi della tua nascita si svolgono e la tua storia e quella che potrebbe essere la tua eredità, inizia....

I giocatori sperimenteranno un gioco ricco di scelte complicate e conseguenze, con migliaia di decisioni significative che renderanno ogni percorso unico. Torment Tides of Numenera sarà disponibile il 28 Febbraio per PC, PS4 e Xbox One.