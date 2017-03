ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sui personaggi, le classi, le ambientazioni e il combat system de gioco.

Il video (della durata di sette minuti) introduce le classi Mago, Cavaliere, Mercenario e permette di dare uno sguardo alle abilità dei principali eroi di Shadows of Valentia.

Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia sarà disponibile in Giappone dal 20 aprile e arriverà in Europa il 19 maggio in edizione Standard e Limitata, la versione da collezione include il gioco un artbook, un set di spille i metallo, gli Amiibo di Alm e Celica e un CD con alcuni brani tratti dalla colonna sonora.