ha da poco pubblicato un nuovo trailer in lingua giapponese per l'avventura horror, in uscita in versione riveduta e migliorata su PC e PS4 prossimamente. Il filmato ci presenta le tetre ambientazioni del gioco e lascia intuire quali sono le atmosfere che lo caratterizzano.

Lasciandovi alla visione del filmato, che abbiamo riportato in apertura, ricordiamo che White Day: A Labyrinth Named School sarà disponibile a partire dal prossimo 22 agosto su Steam, mentre arriverà su PS4 tre giorni dopo, il 25 agosto.