ha da poco pubblicato un nuovo trailer per, JRPG in arrivo su PS4, PC e Nintendo Switch nel corso dell'autunno. Il filmato è in particolare incentrato su alcune scene drammatiche della trama e presenta diversi personaggi, tra i quali le protagoniste Liliana e Ruhenheid.

Lasciandovi alla visione del video, che abbiamo riportato in apertura, ricordiamo che Nights of Azure 2: Bride of the New Moon sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 27 ottobre, sulle piattaforme sopracitate. In Giappone, il gioco uscirà in data 31 agosto, anche su PS Vita. Quest'ultima edizione, però, è al momento destinata solo al mercato nipponico.