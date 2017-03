Pubblicato un nuovo video gameplay di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

ha pubblicato un video gameplay diche mostra alcuni minuti di gioco tratti da, qui riproposti con grafica a 1080p e 60 fps.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix include i seguenti titoli: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmati), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:coded (filmati). Questa ricca raccolta uscirà in Giappone giovedì 9 marzo e arriverà in Europa il prossimo 31 marzo, in esclusiva su PlayStation 4.