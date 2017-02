Pubblicato un nuovo video gameplay di Wonder Boy The Dragon's Trap

GameSpot USA ha pubblicato un nuovo video con tre minuti di gameplay di, remake di, titolo uscito alla fine degli anni '80 su SEGA Master System, Game Gear e PC Engine.

Sviluppato in collaborazione con Ryuichi Nishizawa (creatore del gioco originale), Wonder Boy The Dragon's Trap presenta un comparto tecnico rivistato e un gameplay che ricalca lo stile della versione a 16-bit. Il titolo è ancora in fase di sviluppo e l'uscita è prevista nel corso del 2017 su PlayStation 4, PC Windows e Nintendo Switch.