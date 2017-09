Pubblicato il primo diario di sviluppo sulle origini di Outcast Second Contact

pubblicano oggi il primo video con i dettagli dello sviluppo diattraverso una serie di incontri e interviste con i game designer del gioco.

In questo video, Yves Grolet (Game Director e co-founder di Appeal) e Franck Sauer (Artistic Director e co-founder di Appeal) spiegano in ogni dettaglio, tutto quello che ha dato vita al mondo di Adelpha. I due creatori del gioco originale raccontano come hanno sviluppato questo mondo vivente e sistematico in cui ogni personaggio ha una personalità unica.

Outcast Second Contact è il remake per PlayStation 4, Xbox One e PC del gioco di culto Outcast, primo open world in 3D nella storia dei videogiochi e vero e proprio pioniere degli action-adventure a mondo aperto. Il gioco originale ha vinto più di 100 premi, incluso quello di adventure game dell’anno.

La storia di Outcast Second Contact

Impersona Cutter Slade, un soldato delle forze speciali d’élite dal carattere deciso, inviato su un pianeta alieno come ultima speranza dell’umanità. Esplora uno straordinario mondo che unisce scienza e magia, visita nuove città, sconfiggi formidabili nemici e prova a scoprire i segreti di una civiltà avanzata. Assicurati di compiere le scelte giuste in un mondo caratterizzato da un suo particolare ecosistema e ricorda che il destino di due diversi universi dipende dal successo di questa missione.