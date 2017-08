Pubblicato il primo episodio dell'anime di Dragon Quest X

Dragon Quest X , il primo capitolo online della serie, celebra quest'anno il suo quinto anniversario. Per l'occasione,ha chiesto ai fan di inviare storie vere legate al gioco allo scopo di trasformarle in brevi episodi animati.

Quest'oggi la software house ha pubblicato la prima puntata della serie, intitolata "Il sentimento di un nome" in cui una famiglia riunendosi per la celebrazione dell'anniversario del titolo riceve gli auguri per il compleanno della figlia maggiore (venuta a mancare qualche anno prima) che quel giorno avrebbe compiuto quindici anni. Trovate il primo episodio in apertura di notizia, ma purtroppo vi segnaliamo che il filmato è disponibile solamente in giapponese.