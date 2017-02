Pubblicato il primo spot TV italiano di The Legend of Zelda Breath of the Wild

ha pubblicato il primo spot TV italiano di: la pubblicità (completamente doppiata nella nostra lingua) mostra alcune sequenze di gameplay e ricorda che il gioco arriverà in Europa il 3 marzo insieme a Switch.

Ricordiamo che anche il gioco godrà per la prima volta in assoluto di audio in italiano, la traduzione non si limiterà ai testi ma anche alle voci. Se volete saperne di più su The Legend of Zelda Breath of the Wild vi rimandiamo alla nostra prova, durante il Nintendo Switch Showcase di Milano abbiamo avuto modo di provare il gioco, vi riportiamo le nostre impressioni.