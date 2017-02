Pubblicato il primo trailer de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra

ha annunciato, il sequel de, vincitore di oltre 50 premi del settore. Per l'occasione è stato pubblicato anche il primo trailer del gioco.

Sviluppato da Monolith Productions, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra darà un seguito alla storia originale di Talion e Celebrimbor, che ora devono spingersi oltre le linee nemiche per creare un esercito e far ribellare tutto Mordor contro Sauron, il Signore Oscuro. In La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra i giocatori possiedono un nuovo Anello del Potere e dovranno affrontare i nemici più letali, come Sauron e i suoi Nazgul, in un’epica battaglia per la La Terra di Mezzo. L’avventura e l’azione frenetiche in questo mondo aperto sono portate in vita dall’espansione del pluripremiato sistema Nemesis. L’incredibile personalizzazione del primo episodio è ora applicata all’intero mondo, quindi ora ambienti e personaggi sono tutti plasmati dalle azioni e dalle decisioni del giocatore, creando così un mondo personalizzato e unico. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra sarà disponibile per Xbox One, Project Scorpio, PC Windows 10 (Windows Store e Steam), PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dal 25 agosto 2017.

“Monolith Productions continua a innovare introducendo esperienze di gioco più profonde e personalizzate, accompagnate da storie autentiche”, ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra rappresenta un’autentica innovazione per il gioco, portando il sistema Nemesis a nuovi livelli e consentendo ai giocatori di creare il loro viaggio personale all’interno della La Terra di Mezzo.”



“Dopo lo straordinario esordio di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, abbiamo ampliato a dismisura ogni aspetto del gioco, compreso il mondo, la storia, i sistemi GDR, le basi del gioco e, naturalmente, le storie personali del giocatore del sistema Nemesis”, ha dichiarato Michael de Plater, vice presidente del settore creativo di Monolith Productions. “Siamo appassionati della La Terra di Mezzo da sempre, siamo grati di avere il privilegio di portare in vita il mondo fantasy più incredibile mai creato in un modo nuovo, per una nuova generazione. Non vediamo l’ora di poter assistere alle fantastiche storie che i giocatori di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra creeranno e condivideranno.”



L’innovativo sistema Nemesis ha creato storie uniche e personali attraverso nemici generati proceduralmente che ricordano ogni incontro e hanno personalità, qualità e punti deboli diversi. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra espande questa innovazione introducendo seguaci che potranno creare nuove storie di lealtà, tradimento e vendetta. Il sistema Nemesis è stato inoltre espanso per creare un mondo unico e personale attraverso le fortezze Nemesis, che consentono ai giocatori di usare diverse strategie per conquistare roccaforti dinamiche e creare mondi personalizzati con le loro armate uniche di orchi. Ambientato tra Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra continua la storia originale di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor. I giocatori saranno coinvolti in un mondo più ricco, personale ed espansivo, pieno di eroi e malvagi epici, località memorabili, nemici originali e ancora più personaggi e personalità con storie tutte nuove da raccontare.



In qualità di titolo Xbox Play Anywhere, i giocatori possono acquistare una versione digitale di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e giocare sia su Xbox One che su PC Windows 10, riprendendo a giocare dove la partita è stata interrotta su un'altra Xbox One o su un PC con Windows 10, conservando salvataggi, add-on e obiettivi del gioco.