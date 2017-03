Pubblicato il primo trailer di Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory

ha pubblicato il primo trailer ufficiale di, nuovo gioco dedicato ai, annunciato lo scorso weekend tramite le pagine della rivista V-Jump.

Il breve trailer mostra alcuni Digimon in battaglia e le principali Digievoluzioni del gioco. Hacker's Memory si presenta come il sequel di Digimon Story Cyber Sleuth e riprenderà il medesimo combat system già visto nel predecessore, gli sviluppatori apporteranno però varie migliorie al gameplay. Confermata la presenza di 320 differenti Digimon e oltre 90 mappe da esplorare.

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory uscirà in Giappone nel corso del 2017 su PlayStation 4 e Vita, nessuna conferma riguardo l'arrivo in Occidente, sebbene il publisher abbia registrato nella giornata di ieri il marchio Hacker's Memory in Europa.