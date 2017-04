Pubblicato il primo trailer di Namco Museum per Nintendo Switch

Bandai Namco Entertainment ha annunciato durante l'ultimo evento Nintendo Direct che la raccolta Namco Museum arriverà su Switch durante l'estate. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il primo trailer del gioco.

La raccolta include alcuni dei migliori giochi arcade di Namco, tra cui Pac-Man, Dig Dug, Galaga, Galaga '88, The Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, SkyKid, Splatterhouse e Tank Force. Namco Museum sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch nel corso dell’estate 2017.



Con Namco Museum, i giocatori torneranno nel periodo in cui i cabinati azionati dalle monetine regnavano supremi, in una vera e propria operazione nostalgia. Grazie a Nintendo Switch, sarà possibile giocare a questi classici arcade dove e quando si vuole, ma soprattutto contro chiunque, grazie al sistema di classifiche online. Infatti, con il sistema di classifiche, i giocatori potranno competere per il primo posto nella classifica mondiale del proprio classico arcade Namco preferito.

Tutti i nostalgici dei cabinati potranno ora trasformare il proprio Nintendo Switch in un cabinato in miniatura, ruotando in verticale la console portatile, per avere uno schermo più sottile e alto, che replica esattamente l’esperienza arcade originale. Namco Museum offre anche una modalità sfida, presentando ai giocatori nuove sfide davvero uniche per ciascun gioco, dando così a questi classici titoli anche un tocco più moderno.