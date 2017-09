Pubblicato il primo video gameplay di Real Farm, disponibile dal 20 ottobre

annunciano oggi che il simulatore agricolosarà disponibile dal 26 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per l’occasione è stato pubblicato anche il primo video gameplay del gioco.

Real Farm si rivolge sia agli appassionati dei simulatori sia ai giocatori più occasionali, grazie a due diverse modalità di gioco: modalità Libera e modalità Carriera. La modalità Libera offre la classica esperienza di simulazione che gli appassionati del genere conoscono e apprezzano.

Inizieranno con una fattoria già in attività e potranno iniziare a espanderla nel modo in cui preferiranno. Nella modalità Carriera, sarà invece possibile iniziare dalle basi, come fornitori di servizi. I giocatori dovranno quindi completare alcuni lavori e missioni per altri contadini, così da ottenere reputazione e denaro, che gli consentiranno di acquistare una propria fattoria per poi espanderla.