Pubblicato il secondo video diario di sviluppo di 2Dark

e lo studiosvelano il secondo video-diario sullo sviluppo di, intitolato. Il videogame è disponibile dal 10 marzo in versione scaricabile e sarà in vendita da domani in una speciale Collector’s Edition per PS4 che include anche la colonna sonora e un art-book a colori.

2Dark offre elementi di straordinaria unicità sia sul piano visivo che su quello sonoro, fondamentali per vivere pienamente l’esperienza di gioco. Il suono, ad esempio, è un aspetto fondamentale per immergersi in tutto ciò che viene rappresentato visivamente sullo schermo. In questo secondo video-diario, il direttore artistico Yaël Barroz e il direttore del suono Samuel Safa spiegano il processo creativo che ha portato lo stesso Safa a rendere l’atmosfera sonora di 2Dark molto simile ad una sorta di "ninna nanna disturbata".

Nuovo titolo di Frédérick Raynal, pioniere del genere survival-horror e autore di Alone in the Dark, 2Dark è una vera e propria discesa silenziosa negli inferi, dove per sopravvivere potrete contare soltanto sull’intelligenza, sulla capacità di nascondervi e naturalmente sulla vostra calibro 38. Cercate di essere audaci e astuti per raggiungere i nascondigli dei terribili assassini psicopatici. Sciogliete i fili di un misterioso intrigo in cui la follia gioca con l'orrore, svelate gli oscuri segreti della città maledetta Gloomywood e, soprattutto, salvate i bambini!