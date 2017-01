Pubblicato lo story trailer di Horizon: Zero Dawn

ha pubblicato da poco lo story trailer ufficiale di, attesissimo action-RPG in via di sviluppo presso, software house per la prima volta alle prese con un titolo open world.

Il filmato, che trovate riportato in apertura di articolo, ci introduce in maniera più approfondita alla narrativa che caratterizzerà il titolo, e ci permette di iniziare a prendere familiarità con i personaggi secondari, inclusi i membri della tribù di cui Aloy, la principale protagonista, fa parte. Il trailer torna inoltre a esibire i suggestivi e artisticamente ispirati scorci del mondo di gioco, nonché a mostrare la possanza delle enormi creature robotiche che vagano per queste terre.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà su PlayStation 4 il primo marzo in Europa. Recenti rumor hanno suggerito in giornata un possibile rimando di due giorni nel Regno Unito.