Pubblicato il terzo video diario di sviluppo di Rime

Nella giornata di oggihanno pubblicato un nuovo diario di sviluppo diin cui i developer ci parlano dei vari aspetti che caratterizzeranno la produzione svelandoci le fonti di ispirazione e alcuni retroscena dello sviluppo.

Nel filmato ci viene mostrato il processo di creazione delle ambientazioni e come i level designer e gli animatori riescano a trasformare concept art e idee nel gioco vero e proprio. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Rime sarà disponibile a partire dal 26 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre la versione Switch è attesa nel corso dei prossimi mesi. Per ulteriori informazioni e dettagli sul titolo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.