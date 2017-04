Pubblicato il trailer di debutto di Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy

ha pubblicato oggi il primo trailer di, titolo annunciato la scorsa settimana sulle pagine di Weekly Jump e in arrivo durante l'estate su PlayStation 4.

Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy include le edizioni rimasterizzate di Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, tutti riproposti con un comparto tecnico migliorato e con l'aggiunta di tutti i DLC e contenuti scaricabili.

La raccolta uscirà in Giappone il 27 luglio in esclusiva su PlayStation 4, al momento l'arrivo in Occidente non è stato confermato ma probabile che il titolo possa arrivare in Europa e Nord America anche su Xbox One e PC Windows (via Steam).