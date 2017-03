Mancano ormai pochi giorni all'uscita ufficiale di, seconda ed ultima espansione di, e per l'occasione Bandai Namco e From Software hanno deciso di pubblicare il trailer di lancio dedicato al DLC, intitolato "L'età del fuoco volge al termine".

Il filmato, che potete trovare in apertura, ha una durata di circa due minuti e ripercorre alcuni punti salienti del precedente DLC, per presentare alcune scene tratte dalla seconda espansione ed accennare elementi della lore.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Ringed City sarà disponibile a partire dal prossimo martedì, 28 marzo, su PC, PS4 e Xbox One. L'espansione è inclusa nel Season Pass di Dark Souls 3, insieme ad Ashes of Ariandel, ma può anche essere acquistata separatamente.