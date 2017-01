Pubblicato il trailer di lancio di Double Dragon 4

ha pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale di, nuovo episodio della serie in arrivo il 31 gennaio su PlayStation 4 e PC.

Double Dragon IV è un picchiaduro a scorrimento che riprende lo stile dei titoli della serie usciti su Nintendo NES e si colloca come ideale sequel di Double Dragon II The Revenge. Oltre allo Story Mode che ci vedrà impegnati in una serie di livelli a scorrimento, il gioco presenta anche le modalità 1vs1 e Tower, nella quale Billy e Jimmy si troveranno ad affrontare ondate di nemici sempre più potenti.