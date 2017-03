Pubblicato il trailer di lancio di FlatOut 4 Total Insanity

pubblica oggi il trailer di lancio di. Sviluppato dallo studio francese, il gioco è disponibile da oggi per PlayStation 4 e Xbox One in tutti i principali paesi europei.

Modalità di gioco uniche ed entusiasmanti, demolizioni e scontri a catena, bolidi a dir poco “folli” e circuiti che possono essere rasi al suolo nella loro totalità: con FlatOut4 Total Insanity il giocatore viene proiettato in un mondo di furiosi ed esplosivi match race. E mentre la leggendaria modalità Stunt torna in tutto il suo splendore con sfide sempre più deliranti, nelle nuove modalità Arena e Assalto il vostro veicolo diventerà una vera e propria arma di distruzione di massa.