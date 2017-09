Pubblicato il trailer di lancio di Knack 2, adesso disponibile su PS4

ha pubblicato il trailer di lancio di, la nuova esclusiva Playstation 4 adesso disponibile al prezzo di 39.99 euro. Potete visualizzarlo tramite il player in apertura di notizia.

Il titolo è stato tutto sommato accolto positivamente dalla critica internazionale, come dimostra il Metascore pari a 71. Sulle pagine di Everyeye, Francesco Fossetti ha premiato il gioco con un 7, affermando che "Per quando lodevole sia la volontà di ricostruire il canone di un genere ultimamente poco in voga, Knack 2, un po' come il suo predecessore, non riesce completamente nell'impresa. Si tratta di un titolo più fluido, divertente, elaborato e vario del primo capitolo, ma ancora c'è qualcosa che non convince del tutto".