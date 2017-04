Pubblicato il trailer di lancio di LEGO City Undercover

ha pubblicato il trailer di lancio di, avventura frenetica in cui i giocatori devono assumere l'identità di Chase McCain, agente di polizia sotto copertura, e dare la caccia al diabolico Rex Fury per mettere fine all'ondata di crimini che ha inondato la città.

LEGO City Undercover permette ai fan di lunga data così come ai novizi di esplorare la brulicante metropoli a mondo aperto, dove indagare in oltre 20 diversi quartieri colmi di ladri d'auto da arrestare, veicoli da guidare, alieni malefici da catturare, maiali smarriti da soccorrere e, naturalmente, centinaia di oggetti da collezionare. Per la prima volta, LEGO City Undercover offrirà una modalità cooperativa a due in cui i giocatori potranno dare la caccia ai criminali collaborando come squadra.

"Grazie ai crimini da risolvere nell'esilarante storia originale e alla vasta città a mondo aperto da esplorare, LEGO City Undercover è il gioco perfetto con cui amici e famiglie possono divertirsi insieme," ha detto Tom Stone, amministratore delegato presso TT Games.

Essendo un uomo dai molti talenti, Chase McCain può scegliere tra otto diversi travestimenti, ciascuno con capacità e abilità differenti per infiltrarsi in ogni angolo della città e per accedere a luoghi che solo lui riesce a raggiungere. Si uniranno a Chase l'agente Frank Honey, il capo della polizia Dunby e la paramedica Natalia Kowalski, che sono solo alcuni degli oltre 300 personaggi sbloccabili e giocabili che i giocatori incontreranno durante l'avventura. Con 15 incarichi speciali da completare, il gioco unisce una narrativa originale e spiritosa al classico umorismo LEGO per creare un'esperienza ricca di divertimento per giocatori di tutte le età. LEGO City Undercover sarà disponibile in Italia dal 7 aprile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC Windows a un prezzo consigliato di euro 60,98.