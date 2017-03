Pubblicato il trailer di lancio di Mass Effect Andromeda

Come promesso,edhanno pubblicato oggi ilufficiale di, nuovo episodio della serie in arrivo il 21 marzo in Nord America e il 23 dello stesso mese in Europa, nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.

Questo fine settimana, BioWare offrirà una prova del comparto multiplayer del gioco a tutti i visitatori del PAX East di Boston, gli abbonati EA Access potranno invece accedere alle prime due missioni della campagna a partire dalle 19:00 (ora italiana) del 17 marzo. Nelle scorse ore, gli sviluppatori hanno inoltre confermato la presenza di una day one patch del peso di 2 GB.