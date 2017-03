è disponibile da oggi su Nintendo Switch, per l'occasione il publisherha pubblicato il trailer di lancio del gioco, che segna il ritorno disugli schermi dopo qualche anno di assenza.

Super Bomberman R include una campagna con 50 livelli da superare in singolo o in co-op, presente inoltre il pieno supporto per il multiplayer fino a un massimo di otto giocatori, i quali potranno affrontarsi nelle varie modalità presenti.

Super Bomberman R è uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch, i primi voti non sembrano essere particolarmente positivi e la scelta di vendere il titolo a prezzo pieno ha scontentato buona parte del pubblico.