PUBG: Bluehole in contatto con Tencent per la pubblicazione in Cina

Le voci per l'arrivo del titolo più chiacchierato - e giocato - del momento all'interno dei confini cinesi sembrerebbero, dopotutto, fondate. Dopo un'iniziale ritrosia da parte dia parlare della una trattativa, arriverebbe la prima conferma.

Intervistato sulla questione, il cofondatore e presidente del consiglio d'amministrazione Chang Byung-gyu, avrebbe confermato che la compagnia sta trattando con il colosso dell'intrattenimento cinese Tencent (proprietario di IP come League of Legends, giusto per citarne uno) riguardo a molteplici soluzioni per giungere a una partnership che porterebbe il titolo ad aprirsi verso l'immenso bacino d'utenza della popolosa nazione asiatica.

Pare, infatti, che il sostanzioso accordo non sarà di pura e semplice pubblicazione. Tencent avrebbe espresso addirittura la volontà di acquisire una quota di partecipazione nella compagnia portando, di conseguenza, un'ingente gruzzoletto nelle casse della compagnia sudcoreana. Denaro che potrebbe dare la tranquillità necessaria per proseguire nello sviluppo del titolo e raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati. Ovviamente nulla è ancora definito e non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

Secondo quanto riportato dagli analisti, Bluehole Inc. attualmente vale la bellezza di 4,6 miliardi di dollari. Tale valore, però, è una pura e semplice stima di mercato e, ovviamente, la compagnia non dispone di tale fantascientifica somma. Tencent, però, potrebbe contribuire a rendere la stima un po' più vicina al dato reale.