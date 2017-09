PUBG: Brendan Greene ha in programma di implementare una modalità classificata

In un recentetenuto su Reddit, Brendan Grenne, creatore diha parlato dei piani futuri che ha in serbo per il gioco, rivelando alcune delle novità che verranno introdotte in futuro.

Come prima cosa, lo sviluppatore ha rivelato di avere intenzione di inserire una modalità classificata, tuttavia non ha condiviso ulteriori informazioni a riguardo. Successivamente, Greene ha affermato di voler implementare un sistema di progressione per i personaggi. Infine, per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, la software house modificherà il funzionamento della zona blu, anche se per il momento non sappiamo in che modo.

Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC ed entro la fine dell’anno debutterà anche su Xbox One (qui trovate la nostra prova su Xbox One X).