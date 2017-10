PUBG: esiste già il clone cinese per smartphone del titolo Bluehole

Un tempo si diceva che l'imitazione era la più sincera forma d'adulazione. Con l'avvento del consumismo di massa e del capitalismo, l'assunto deve essere riletto nell'ottica del puro profitto. L'enorme successo dinon poteva non passare inosservato e, dal calderone cinese, iniziano a spuntare i primi cloni.

Ormai le copie di titoli famosi non si contano più. Non parliamo solo della semplice scopiazzatura di elementi e meccaniche di gioco che funzionano, bensì di traslazione di interi asset di gioco come successo per Cuphead pochi giorni fa. Ciò avviene soprattutto nel mercato mobile, il cui esser privo di norme chiare e precise ha condotto al proliferare di applicazioni nocive e pericolose non solo per gli interessi degli sviluppatori "originali", ma anche per gli stessi utenti che le scaricano.

Da qualche giorno grazie alla sempre prolifica nazione cinese è apparso un clone che replica in (quasi) tutto e per (quasi) tutto l'esperienza di PlayerUnknown's Battlegrounds, su smartphone.

Le prime immagini del titolo sono state inizialmente svelate lo scorso agosto e mostravano asset strappati direttamente da PUBG. Probabilmente avrà pure qualche elemento originale, ma in sostanza appare davvero molto simile al titolo Bluehole.

Inoltre, per qualche stranissima ragione che va oltre la nostra comprensione, il gioco possiede la licenza ufficiale di Terminator 2: Judgment Day. Un po' come successo per Arena of Valor, con la sua licenza DC. Valli a capire. Ad ogni modo, seppur con qualche problema di framerate, pop up spaventosi e compenetrazioni all'acqua di rose, il clone mobile non è poi così brutto.