Secondo quanto rivelato dal sito coreano Inven,è diventato il videogioco più popolare presso i frequentatori degli Internet Cafè coreani.è il titolo più utilizzato con un maret share pari al 24.28%, seguito da(23.62%) e(13.73%).

PlayerUnknown's Battlegrounds sta riscuotendo un buon successo sul mercato asiatico data la sua natura competitiva molto apprezzata dai giocatori coreani. Recentemente Bluehole ha pubblicato la roadmap degli aggiornamenti, il gioco dovrebbe uscire dalla fase Early Access entro la fine dell'anno, in contemporanea con l'arrivo su Xbox One e Xbox One X.