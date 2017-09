PUBG: gli sviluppatori parlano con Sony per la versione PlayStation 4

di Bluehole Studios è stato recentemente intervistato da Bloomberg e in questa occasione ha confermato che lui ed il suo team stanno parlando con Sony Interactive Entertainment riguardo la possibilità di vederesu PlayStation 4.

Greene specifica come al momento non ci sia nulla di sicuro al riguardo e non ci sono assolutamente certezze sull'uscita del gioco su PlayStation 4. Attualmente PlayerUnknown's Battlegrounds è esclusiva console Microsoft e sarà disponibile entro la fine dll'anno su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.

PlayerUnknown's Battlegrounds è ad oggi il gioco più venduto del 2017, con oltre dieci milioni di download da aprile ad oggi. Gli sviluppatori stanno anche lavorando per capire se ci sia spazio per aggiungere una campagna single player a un progetto fondato sul multiplayer.