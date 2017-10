PUBG: gli utenti lamentano problemi con i server di gioco

è il titolo più venduto e giocato del momento; i dati non lasciano adito ad alcun dubbio. L'immensa folla che popola i server ha creato qualche problema lo scorso week end, tanto che molti utenti hanno riscontrato l'impossibilità di connettersi.

PlayerUnknown's Battlegrounds, sebbene sia uscito a marzo, lo ricordiamo,è ancora un titolo che si trova in piena fase di sviluppo e quindi ben lungi dall'essere completo. Normale, dunque, che ogni tanto si possano verificare dei problemi tecnici. Inoltre, con tutta probabilità, il team di sviluppo non era preparato per sostenere numeri così importanti.

Nel corso del week end, infatti, molti giocatori si sono trovati nell'impossibilità di effettuare il login ai server di gioco a causa di un "unknown login error" che ha subito messo in allarme il team di sviluppo.

Il titolo di Bluehole, tra sabato e domenica, ha disintegrato un altro record con oltre un milione e seicento mila giocatori contemporaneamente "connessi". I server, insomma, non hanno retto l'urto dell'orda. Il team di sviluppo, comunque, ha fatto sapere di essere al lavoro per potenziare l'infrastruttura online introducendo decise migliorie al netcode e risolvere il prima possibile i problemi in cui sono incorsi i giocatori. La situazione, insomma, dovrebbe migliorare a breve. Si spera, almeno.

Avete riscontrato problemi anche voi nell'effettuare il login ai server di PlayerUnknown's Battlegrounds?