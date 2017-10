PUBG IEM Invitational, svelate le date dell'evento da 200.000 dollari

La fase finale dell'farà tappa ad Oakland il 18-19 novembre per un maxi evento dedicato a. Le venti squadre che si qualificheranno si affronteranno per l'intero fine settimana contendendosi un prize pool davvero succulento 200.000 dollari.

Prima di giungere alla finalissima, il 28 e il 29 ottobre si terranno i gironi di qualificazione che vedranno impegnati circa 320 team delle due macro regioni: USA ed EU.

Delle oltre trecento squadre, solo le prime quattro fortunate di ogni regione potranno staccare il biglietto per l'IEM Invitational di Oakland andando a comporre il roster dei venti finalisti tra cui possiamo già citare team come Cloud 9, Luminosity e Team Liquid. I finalisti dovranno sfidarsi davanti a migliaia di tifosi scatenati nel popolare formato FPP (ovvero First Person Perspective).

Il formato del torneo prevede che ogni squadra deve essere composta da quattro giocatori. Durante l'evento, queste squadre dovranno affrontare partite lungo entrambi i giorni dell'evento. Ai team saranno assegnati punti in base alla posizione finale e all'ammontare totale delle uccisioni effettuate nel corso di ogni partita.

Il vincitore del torneo sarà decretato, ovviamente, dal punteggio finale dopo aver giocato tutte le otto partite. I primi otto classificati potranno portarsi a casa un montepremi incrementale che parte dagli 8.000 dollari dell'ottavo, sino ai 200.000 dollari del primo team classificato.

Se avete un team e volete tentare la sorte, potete iscrivervi qui.