PUBG: l'executive producer chiarisce l'attacco contro Epic Games

Qualche giorno fa, l'exectutive producer diha speso parole di fuoco nei confronti di, rea di aver copiato il titolo di Bluehole per ciò che concerne l'inserimento della modalitàin Fortnite. Quest'ultima, infatti, replicherebbe in modo pressoché identico l'esperienza di gioco proposta in

Stando a quanto dichiarato da Chang Han Kim, la mossa di Epic Games sarebbe grave e da condannare essenzialmente per due ordini di ragioni. In primis, per lo stretto rapporto che lega le due compagnie (Bluehole utilizza l'Unreal Engine 4, concesso tramite accordo blindato da Epic), ma anche per il fatto che gli stessi sviluppatori di Fortnite non abbiano avuto alcun ritegno nel pubblicizzare la modalità Battle Royale del proprio prodotto, accostandolo proprio a PlayerUnknonwn's Battlegrounds. Una mossa di marketing, quest'ultima, che non è stata apprezzata e che, sembra, non essere mai stata discussa a monte tra gli esponenti dei due studi di sviluppo. Oltre alle parole, il fumantino Chang Han Kim aveva persino paventato l'ipotesi di passare per le vie legali, sostenendo il bieco plagio.

Ecco, se proprio vogliamo fare le pulci al vice presidente di Bluehole, potremmo anche ricordargli che PlayerUnknown's Battlegrounds non è stato il primo titolo della storia a sfruttare i canoni caratterizzanti la formula "battle royale". ça va sans dire.

Ad ogni modo, queste dichiarazioni sono bastate per alzare un polverone incredibile, tanto che Chang Han Kim – probabilmente a mente fredda – è tornato sull'argomento chiarendo la questione e dicendo che le sue dichiarazioni non sono state interpretate correttamente. Anzitutto, l'executive producer ci tiene a ricordare che molti altri titoli sul mercato presentano una modalità "battle royale", come GTA 5 (con il suo Last Man Standing) ad esempio. Questo, stando a quanto dichiarato, non è un problema. Anzi, fa bene alla competizione ed è uno stimolo a continuare a migliorarsi per offrire un prodotto sempre migliore.

Il problema, secondo Kim, sta nel fatto che Epic (a cui vengono pagate profumatamente le royalties per l'utilizzo dell'UE4) si è arrogata il diritto di farsi pubblicità sfruttando il nome di PUBG senza prima aver discusso questa opportunità con un partner commerciale con cui ha degli accordi in corso. Tradendo, in buona sostanza, la fiducia di Bluehole. Ciò, inoltre, avrebbe portato a una "confusione" tale da indurre la community a ritenere erroneamente che Bluehole fosse coinvolta nel progetto Battle Royale di Fortnite, con conseguente rischio di danno all'immagine e alle vendite per PUBG e, ovviamente, enorme visibilità gratuita a un potenziale rivale. I toni, al momento, sembrano essersi placati, ma siamo sicuri che la vicenda è tutt'altro che conclusa.